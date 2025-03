Problema del gol: negli ultimi 20 anni nessuno ha mai vinto con media così bassa

Un dato decisivo nella corsa Scudetto potrebbe essere quello dei gol fatti. Il Napoli, che ieri ha inciampato a Venezia, pareggiando 0-0 e scivolando a -3 dall'Inter, ha messo a segno 45 reti in 29 gare, quindi 1,55 centri a partita, che porterebbe i partenopei a concludere l'anno a circa 59 gol. Nell'epoca moderna, quella della Serie A a 20 squadre, è il Milan il club meno prolifico ad aver conquistato il titolo: nel 2010-2011, con Massimiliano Allegri in panchina, sono state 65 le marcature, comunque di più di quelle che avrebbero i partenopei guidati da Antonio Conte. Urge dunque cambiare marcia, altrimenti per gli azzurri potrebbe davvero farsi dura. Di seguito tutti i dettagli:

I VINCITORI E I GOL FATTI CON LA SERIE A A 20 SQUADRE

2004-2005 - Juventus, 67 gol fatti

2005-2006 - Inter (a tavolino), 68 gol fatti

2006-2007 - Inter, 80 gol fatti

2007-2008 - Inter, 69 gol fatti

2008-2009 - Inter, 70 gol fatti

2009-2010 - Inter, 75 gol fatti

2010-2011 - Milan, 65 gol fatti

2011-2012 - Juventus, 68 gol fatti

2012-2013 - Juventus, 71 gol fatti

2013-2014 - Juventus, 80 gol fatti

2014-2015 - Juventus, 72 gol fatti

2015-2016 - Juventus, 75 gol fatti

2016-2017 - Juventus, 77 gol fatti

2017-2018 - Juventus, 86 gol fatti

2018-2019 - Juventus, 70 gol fatti

2019-2020 - Juventus, 76 gol fatti

2020-2021 - Inter, 89 gol fatti

2021-2022 - Milan, 69 gol fatti

2022-2023 - Napoli, 77 gol fatti

2023-2024 - Inter, 89 gol fatti