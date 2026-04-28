Problemi per Osimhen: denunciato da Mercedes per un leasing non pagato
Victor Osimhen sarebbe stato denunciato dalla Mercedes. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante nigeriano avrebbe ricevuto una denuncia depositata a Milano per appropriazione indebita. L’ex centravanti del Napoli, oggi al Galatasaray, non avrebbe infatti versato le rate concordate nel 2023 relative al leasing di una Classe G.
Il presunto debito e la mancata restituzione
Ma non sarebbe tutto. Osimhen si sarebbe anche “dimenticato” di restituire l’automobile al termine del contratto di leasing. Secondo quanto riferito, il giocatore avrebbe trattenuto il veicolo senza riconsegnarlo dopo i tre anni previsti dagli accordi iniziali. Il debito nei confronti della Mercedes ammonterebbe a circa 90 mila euro, una cifra vicina al valore complessivo dell’auto non saldata.
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