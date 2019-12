Proviamo ad indovinare la prima formazione di Gattuso

Sabato si gioca, Gattuso siederà per la prima volta sulla panchina del Napoli, in conferenza ha già dato diverse indicazioni: il suo modulo di riferimento è il 4-3-3 dato che non gioca con la doppia linea difensiva di quattro. Come faceva Ancelotti. Proviamo dunque ad immaginare chi saranno gli interpreti di sabato. La prima formazione di Gattuso.

Meret in porta, scontato, Di Lorenzo e Mario Rui esterni con Manolas e Koulibaly centrali. In mediana Allan regista, Zielinski e Fabian saranno gli interni. In attacco Milik inamovibile, a sinistra Insigne e a destra Callejon, con Lozano pronto a confondere le iniziali gerarchie. Una semplice ipotesi, in attesa del campo. E della prima formazione ufficiale.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.