PSG, Al-Khelaifi: "Juve farebbe bene a rientrare in Eca"

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - «Le persone intelligenti che riconoscono i propri errori sono sempre benvenute. Penso che sia la decisione giusta e intelligente, da parte loro, di lasciare la cosiddetta non-così-Super League. Non c'è futuro lì, non c'è progetto, non c'è niente, quindi ha senso tornare in famiglia. È uno spreco di tempo, energia e denaro, e tutto ciò per niente". Nasser Al Khelaifi, numero uno dell'Eca, torna sulla decisione della Juventus di lasciare la Super League e sull'ipotesi che possa fare rientro nell'Eca. «Penso che sia una grande decisione da parte della Juventus. Ovviamente do il benvenuto a tutti coloro che si rendono conto del proprio errore. Ed è quello che dovrebbero fare.

Vale per la Juventus e per tutti gli altri», aggiunge. Cosa possono fare i bianconeri con le questioni giudiziarie? "Sono problemi loro in cui non entro, hanno i loro avvocati che li aiutano a risolverli. Se vogliono tornare come membri Eca, li incoraggerei pienamente a farlo. Penso che sia meglio per loro, si troveranno in una posizione migliore. In questo momento sono soli e sembra che siano contro tutti, il che non è un bene per loro. Loro sanno cosa hanno fatto e cosa dovranno fare in futuro". (ANSA).