PSG-Angers, formazioni ufficiali: Messi e Neymar dal 1'. Assente per infortunio Ounahi

Di seguito le formazioni ufficiali di PSG-Angers, valida per il 18° turno di Ligue 1. Assente per l'Angers Azzedine Ounahi, obiettivo di mercato del Napoli. Il centrocampista marocchino è ancora alle prese con un infortunio alla caviglia e non è stato convocato per la sfida contro i parigini.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Danilo, Fabian Ruiz; Neymar, Ekitike, Messi. All. Galtier.

ANGERS (4-2-3-1): Bernardoni; Bamba, Houtondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Capelle; Bentaleb, Hunou, Abdelli; Sima. All. Bouhazama.