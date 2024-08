PSG, che spreco: da Skriniar a Ugarte, gli esuberi formano un'intera formazione

vedi letture

Mancano appena due settimane e mezza alla fine del mercato e il Paris Saint-Germain ha un obiettivo molto complicato: snellire l'organico andando a cedere ben 10 elementi. Oltre all'italiano Cher Ndour, in procinto di trasferirsi al Besiktas, ci sono altri 9 calciatori da provare a vendere da qui al 30 agosto, data fissata per la fine della sessione estiva di calciomercato.

Le Parisien fa tutti i nomi. Danilo Pereira è sicuramente in uscita e su di lui ci sono Porto e club turchi, così come Milian Skriniar che però preferirebbe rimanere a Parigi e difficilmente sarà piazzato, visto l'esoso ingaggio. Anche Nordi Mukiele potrebbe essere sacrificato, le valutazioni su di lui sono ancora in corso. A questi va aggiunto Manuel Ugarte, su cui è ancora vigile il Manchester United. Carlos Soler è nell'orbita della Premier League, col West Ham in pole. In più ci sono Juan Bernat, Ayman Kari, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni e Louis Mouquet. Tolti Ndour e Mukiele sono 10 le operazione in uscita da fare.