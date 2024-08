PSG, colpo da 40mln per Luis Enrique! Dall'Eintracht in arrivo Pacho

Perso Leny Yoro, trasferitosi al Manchester United, i campioni di Francia ingaggeranno Willian Pacho.

Il mercato del PSG sta finalmente accelerando e Luis Enrique avrà il difensore tanto atteso. Dopo l'ufficializzazione della (nuova) partenza in prestito di Xavi Simons al Lipsia e l'arrivo praticamente definito di Joao Neves dal Benfica, il club della capitale francese è vicino a chiudere un nuovo colpo. Perso Leny Yoro, trasferitosi al Manchester United, i campioni di Francia ingaggeranno Willian Pacho.

Secondo le informazioni di RMC Sport, è stato raggiunto un accordo totale con il 22enne, che firmerà un contratto di cinque anni. C'è anche l'accordo di principio con l'Eintracht Francoforte: il costo dell'operazione è stimato in circa 40 milioni di euro. Entrambi i club stanno definendo gli ultimi dettagli, in particolare sulla formula del pagamento, ma l'ecuadoriano dovrebbe arrivare a Parigi nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.

Chi è Willian Pacho?

Non ancora conosciutissimo, ha disputato un'eccellente stagione con 33 presenze in Bundesliga. Formatosi nell'Independiente del Valle, Pacho ha vestito anche la maglia dell'Anversa e vanta già 16 presenze con l'Ecuador. È stato titolare nell'ultima Copa America.