PSG, guai giudiziari per Al-Khelaifi: il presidente è indagato per lavoro in nero

Tutto è cominciato con una denuncia, fatta a dicembre da Hicham Bouajila, un cittadino tunisino che afferma di aver lavorato per conto di Al-Khelaifi.

Guai in vista anche per il Paris Saint-Germain. Come riporta Reuters-, sarebbe stata aperta un'inchiesta giudiziaria nei confronti del club e del presidente, Nasser Al-Khelaifi, per un presunto contratto di lavoro in nero.