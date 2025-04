Ufficiale PSG senza avversari, è già campione di Francia: primo titolo a Parigi per Kvaratskhelia

Bastava un punto per la festa, ne sono arrivati tre. Il Paris Saint Germain batte 1-0 l’Angers grazie alla rete di Douè al 55’ su assist di Kvaratskhelia e vince la Ligue 1 con ben sei turni di anticipo. La squadra di Luis Enrique, dopo un campionato dominato dall'inizio alla fine e mai in discussione, alza per la tredicesima volta il titolo di campione di Francia. Primo trofeo a Parigi per l’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia dopo il suo trasferimento nella capitale francese avvenuto nello scorso mercato di gennaio.

La classifica aggiornata di Ligue 1

PSG 74 punti (28 partite giocate)

Monaco 50 (27)

Marsiglia 49 (27)

Nizza 47 (28)

Lilla 47 (27)

Strasburgo 46 (27)

Lione 45 (27)

Brest 40 (27)

Lens 39 (27)

Auxerre 35 (27)

Tolosa 34 (27)

Rennes 32 (27)

Nantes 30 (28)

Angers 27 (28)

Reims 26 (27)

Le Havre 24 (27)

St. Etienne 23 (27)

Montpellier 15 (27)