Psg, si ferma l'ex Fabian: infortunio ed il suo 2023 è già finito

È finito il 2023 di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo si è procurato una lussazione della spalla destra nel corso dell'ultima partita di Ligue 1

È finito il 2023 di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo si è procurato una lussazione della spalla destra nel corso dell'ultima partita di Ligue 1 contro il Le Havre. Il club ha deciso tuttavia che non sarà necessario l'intervento chirurgico. Non è ancora chiaro, tuttavia, per quanto tempo resterà indisponibile.