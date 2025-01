Ufficiale Psg, Skriniar e Kolo Muani non convocati da Luis Enrique

Milan Skriniar e Kolo Muani non sono stati convocati da Luis Enrique per la sfida di stasera di Ligue1 contro il St.Etienne. Il difensore slovacco è accostato al Napoli come possibile contropartita tecnica nell'affare con il Psg per Kvicha Kvaratskhelia, mentre l'attaccante francese è coinvolto nella trattativa di mercato con la Juventus.