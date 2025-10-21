Psv Eindhoven-Napoli, 230 tifosi azzurri allontanati: la ricostruzione di Sky

Nel pre-partita di Psv-Napoli su Sky Sport, l'inviato da Eindhoven Massimo Ugolini ha raccontato quanto accaduto ai tifosi napoletani in Olanda nelle ultime ore: "230 seggiolini resteranno vuoti, non occupati dai tifosi del Napoli che sono stati fermati questa notte, dalle forze dell'ordine che hanno applicato alla lettera il provvedimento emesso dal sindaco di Eindhoven, che vietava assembramenti e che dava delle disposizioni molto rigide sul comportamento da tenere: sugli oggetti da portare.

Ebbene, sono stati rinvenuti degli oggetti, degli scaldacollo, fumogeni, che in qualche modo, secondo la polizia olandese, avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico. E dunque questi tifosi sono stati portati nella centrale di polizia. Alcuni non avevano il biglietto identificato e poi gli è stato consegnato il foglio di via. A questi tifosi ovviamente non è stato concesso di vederli nella partita, sono stati allontanati dal comune. Chi aveva l'albergo qua è stato di fatto confinato in albergo. Insomma, un pomeriggio ad alta tensione emotiva, però per quel che riguarda l'ordine pubblico non è successo assolutamente nulla. Grande dispiegamento di forze dell'ordine, ma tutto è filato via serenamente”.