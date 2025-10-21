Da miglior difesa alla notte horror in Europa: il Napoli ha subito la metà dei gol dell'anno scorso

Con 27 gol subiti in campionato (più 6 in Coppa Italia, per un totale di 33), la difesa del Napoli nella scorsa stagione era stata la migliore d’Europa. Un dato impressionante, che raccontava di una squadra costruita sulla solidità difensiva e sulla compattezza del gruppo. Il segreto dei campioni d’Italia, insieme alla rivelazione McTominay, era proprio la capacità di blindare la retroguardia, con Buongiorno e compagni a guidare una linea quasi insuperabile. In Serie A come in Europa, la forza degli azzurri stava nel concedere pochissimo. Tuttavia, quelle certezze si sono dissolte in questo avvio di stagione, in particolare dopo la pesante disfatta al Philips Stadion.

Le sei reti subite contro il PSV, nel clamoroso 6-2 della terza giornata della fase campionato di Champions League, hanno portato il dato complessivo a 16 gol incassati tra Serie A e coppe. Un numero preoccupante, che rappresenta già la metà dei gol concessi in tutta la scorsa stagione, dopo appena 10 partite ufficiali. Un crollo che fa rumore e che costringe Antonio Conte agli straordinari: dall’inserimento di De Bruyne alla posizione di McTominay, fino al rendimento deludente di Lucca in attacco, il tecnico dovrà ritrovare in fretta equilibrio e identità. Nonostante un mercato estivo importante e una rosa rinforzata, il Napoli sembra aver smarrito le sue certezze: ora serve una svolta, prima che i numeri diventino un peso troppo grande da sostenere.