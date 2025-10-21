Accordo tra eredi e azienda svedese: nasce il marchio "Maradona"

(ANSA) - STOCCOLMA, 21 OTT - I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l'imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda 'Electa Global' per la commercializzazione di prodotti con il marchio Maradona. L'azienda ha dichiarato in un comunicato che, in base all'accordo a lungo termine, "Electa gestirà tutti gli aspetti della progettazione, produzione, marketing e vendita al dettaglio, in stretto coordinamento con la famiglia". Il leggendario numero 10 argentino è morto per un infarto il 25 novembre 2020, all'età di 60 anni.

Ma mentre altre stelle del calcio, come Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé, hanno sfruttato il loro nome e la loro fama per creare marchi, Maradona non l'ha mai fatto. "Dopo la sua scomparsa la famiglia ed i figli non hanno voluto impegnarsi con nessuno", ha spiegato Pournouri, aggiungendo che "ci è voluto del tempo per guadagnarsi la loro fiducia". "Il nome di nostro padre significa molto per milioni di persone in tutto il mondo", hanno dichiarato gli eredi. Spiegando che "non si tratta solo di prodotti", ma "di preservare chi era Diego: la sua passione, la sua energia e il suo amore per le persone". Inizialmente il marchio apparirà su abbigliamento, scarpe e accessori di alta gamma, progettati per il mercato europeo. (ANSA).