De Bruyne, ce ne siamo accorti tutti e Conte lo ha confermato

vedi letture

Non è più quello del City. Kevin De Bruyne gioca in modo diverso al Napoli. Lo ha confermato anche Antonio Conte a Sky prima della gara col Psv. Nuova posizione, aumentano le responsabilità. Nuovo modo di stare in campo. Nuovi compiti. Insomma, all'età di 34 anni, una sorta di seconda vita tattica per Kdb.

Le parole di ieri di Conte: "Cerco sempre di capire un pochettino il calciatore, secondo me in questo momento l'evoluzione di Kevin è quella di essere più partecipe al gioco di squadra e alla costruzione, a lui piace essere dentro la squadra, ha alzato il livello di qualità e personalità, oggi esprime le sue maggiori potenzialità non come prima ma nel modo in cui lo stiamo sfruttando perché è coinvolto con la palla e allo stesso tempo riesce ad arrivare alla conclusione. Insieme al play ci dà possibilità di costruire con grande personalità, gli stiamo ritagliando questo tipo di ruolo e penso che lui sia contento".