Non solo la punta: c'è un'altra grande curiosità di formazione per Psv-Napoli

Sono davvero tanti i dubbi di formazione in vista della gara di questa sera tra Psv e Napoli per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Oltre alla curiosità per scoprire chi sarà la prima punta dopo l'infortunio di Rasmus Hojlund, con Lucca favorito ma anche Kevin De Bruyne che resta a quanto pare ipotesi a sorpresa come falso nove, c'è anche il solito dubbio legato al portiere.

Se Alex Meret dovesse partire ancora una volta dalla panchina, la gerarchia tra i pali sarà sempre più definita con Vanja Milinkovic-Savic ormai nuovo titolare del Napoli. L'ultima partita di Meret, infatti, risale al 28 settembre, gara contro il Milan persa due a uno a San Siro. Da allora, due gare di campionato e una di Champions in cui il portiere è sempre rimasto in panchina. Aspettando stasera.