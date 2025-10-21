Lucca titolare col Psv? C'è un precedente olandese che fa ben sperare

Lorenzo Lucca in Olanda è di casa: ha giocato nell’Ajax, ha vissuto ad Amsterdam e contro il Psv ha segnato uno dei due gol realizzati in Eredivisie nella stagione 2022-2023. Per la precisione il primo in assoluto con i Lancieri, alla Johan Cruijff ArenA: era il 6 novembre 2022, Lucca entrò all’81’ - ricorda il Cds - e segnò all’83’ l’1-2. Non evitò la sconfitta ma inaugurò un percorso. Contro il Psv, per la verità, ha sempre perso: a Eindhoven, al ritorno, e ai rigori in finale di KNVB Beker (la Coppa dei Paesi Bassi). Al Psv ha segnato anche con l’Ajax U21: tutto fa e farà morale.