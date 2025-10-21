Natan, che fai? L'ex Napoli esulta provocando Rafa Marin in Liga

vedi letture

Sta facendo discutere in Liga l'esultanza di Natan, ex difensore del Napoli, che in occasione del 2-2 del Betis al 94' di dos Santos contro il Villarreal, esulta di fatto a pochi passi da Rafa Marin quasi a volerlo provocare. I due si sono dati il cambio nell'estate del 2024 quando Natan è stato ceduto e Rafa Marin arrivava dall'Alaves, via Real Madrid. Una sorta di staffetta virtuale per due giocatori che comunque, seppur in annate differenti, mai hanno avuto spazio in azzurro. Natan è stato poi riscattato dal Betis e Rafa Marin oggi gioca appunto nel Villarreal.