Punti raccolti nel 2022: Napoli dietro solo alla Juve

Quanti punti hanno conquistato le squadre di Serie A nelle gare di campionato disputate nel 2022?

Quanti punti hanno conquistato le squadre di Serie A nelle gare di campionato disputate nel 2022? E' il dato che vi proponiamo in questo focus. Al primo posto c'è la Juventus di Allegri, squadra quarta in classifica che nel girone di ritorno ha accorciato sulle prime tre della classe: un punto in più del Napoli, due punti in più del Milan, addirittura 8 in più rispetto all'Inter, anche se la squadra di Inzaghi ha giocato una gara in meno. In coda c'è il Venezia: solo 5 punti in 12 partite. Ecco il dato delle 20 di Serie A.

Juventus 28 punti (13 partite)

Napoli 27 (13)

Milan 26 (13)

Roma 25 (13)

Lazio 24 (13)

Sassuolo 22 (13)

Fiorentina 21 (12)

Hellas Verona 21 (13)

Inter 20 (12)

Spezia 17 (13)

Udinese 16 (12)

Cagliari 15 (13)

Torino 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Genoa 11 (13)

Sampdoria 9 (12)

Salernitana 8 (12)

Bologna 7 (11)

Empoli 7 (13)

Venezia 5 (12