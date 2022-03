Qatar 2022, finisce il sogno macedone: il Portogallo va ai Mondiali. 87' per Elmas

La Macedonia del Nord non ripete l'impresa di Palermo e cade sotto i colpi del più forte Portogallo.

La Macedonia del Nord non ripete l'impresa di Palermo e cade sotto i colpi del più forte Portogallo. All'Estadio do Dragao, la squadra di Fernando Santos centra l'obiettivo della qualificazione al Mondiale vincendo per 2-0 contro i giustizieri degli azzurri. Decide il solito Bruno Fernandes con una doppietta, sfruttando prima l'assist di Cristiano Ronaldo e poi quello di Diogo Jota. 87' in campo per l'azzurro Eljif Elmas, invece il milanista Rafael Leao entra nel finale per la festa dei lusitani e di CR7, che disputerà la Coppa del Mondo per la quinta volta.