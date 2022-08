Qatar 2022, gli organizzatori chiedono di cambiare il match di apertura. Attesa risposta della FIFA

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA-AFP) - DOHA, 10 AGO - I Mondiali di calcio in Qatar del novembre-dicembre prossimi potrebbero aprirsi con un giorno d'anticipo. Gli organizzatori del torneo starebbero pianificando una variazione nel programma, in modo da anticipare il match fra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador alla sera del 20 novembre, un giorno prima di quella che al momento è la sfida inaugurale, Senegal-Olanda, in programma invece la mattina del 21. La partita dei padroni di casa dovrebbe essere la terza della prima giornata della fase a gironi, ma l'obiettivo è di organizzare una festa in grande stile, con il Qatar subito protagonista in campo. La richiesta d'anticipo è stata inoltrata alla Fifa che dovrà ora valutarla ed eventualmente approvarla dall'ufficio di presidenza del Consiglio. Il cambio di programma - anche alla luce del fatto che sono stati venduti migliaia di biglietti - provocherebbe comunque dei disagi. Anche a quegli spettatori che potrebbero essere costretti ad anticipare di un giorno l'arrivo nel Paese qatarino. Esiste un protocollo secondo il quale la partita inaugurale dovrebbe essere giocata dalla Nazionale ospitante (il Qatar, dunque) o da quella campione del mondo in carica, in questo caso la Francia. (ANSA-AFP).