Qatar 2022, goleade di Germania, Croazia e Russia: russi e croati qualificati

Sono terminati i match dei raggruppamenti europei di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Grande protagonista di serata la Germania di Hansi Flick, che ha sommerso di gol il Liechtenstein 9-0. Altra goleada e vittoria importante anche per la Croazia che stacca il pass per il Qatar con il 7-1 in casa di Malta, con gli 'italiani' Perisic e Pasalic a segno. Nello stesso girone, anche la Russia al Mondiale dopo la vittoria per 6-0 contro Cipro. Passo indietro invece per la Svezia, che perde 2-0 in Georgia e compromette le proprie chance di qualificazione a discapito della Spagna, vincitrice per 1-0 sulla Grecia e ora in testa al girone.

Armenia-Macedonia del Nord 0-5 (22' Trajkovski, 36', 67',90' Bardhi, 79' Ristovski)

Azerbaigian-Lussemburgo 1-3 (67', 91' Rodrigues (L), 78' Thill (L), 82' Salahli (A))

Georgia-Svezia 2-0 (61', 77' Kvaratskhelia)

Russia-Cipro 6-0 (4', 87' Erokhin, 55' Smolov, 56' Mostovoy, 62' Sutormin, 82' Zabolotnyi)

Germania-Liechtenstein 9-0 (11' Gundogan, 20' Kaufmann AG, 22', 49' Sane, 23' Reus, 76', 86' Muller, 89' Goppel AG)

Grecia-Spagna 0-1 (26' Sarabia)

Malta-Croazia 1-7 (6' Perisic (C), 22' Caleta-Car (C), 31' Brozovic AG, 39' Pasalic (C), 46' Modric (C), 47', 64' Majer (C), 53' Kramaric (C))

Romania-Islanda 0-0

Slovacchia-Slovenia 2-2 (18' Zajc, 58' Duda, 62' Mevlja, 74' Strelec)