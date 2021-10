Qatar 2022, Hysaj non copre e la Polonia batte l'Albania 1-0: 94' per Zielinski

A Tirana la Polonia batte 1-0 l'Albania nel match valevole per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La Polonia passa al 77': cross lungo di Klich, Hysaj si addormenta sulla copertura e Swiderski punisce l'Albania con un tocco al volo sul secondo palo. Dopo la rete partita sospesa per 20' per lancio di bottigliette in campo dopo l'esultanza dei giocatori polacchi. Una situazione che ha portato l'arbitro, il francese Turpin, a mandare le squadre negli spogliatoi nell'attesa che le acque si calmassero. per la contestazione del pubblico di casa. Nella Polonia ha giocato l'intero match il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski.