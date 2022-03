Qatar 2022, il Camerun beffa l'Algeria al 124': Anguissa esulta da casa e va ai Mondiali

I Leoni indomabili battono al 124' l'Algeria e conquistano l'ultimo pass ai Mondiaili di Qatar 2022 per la zona africana.

Frank Zambo Anguissa, costretto a rinunciare alla convocazione per un problema muscolare, esulta da casa per la qualificazione ai Mondiali del suo Camerun. I Leoni indomabili battono al 124' l'Algeria e conquistano l'ultimo pass ai Mondiaili di Qatar 2022 per la zona africana. I tempi regolamentari del playoff termina con il Camerun che impatta il risultato dell'andata grazie alla rete di Choupo-Moting al 22'. Nei supplementari succede di tutto, prima Slimani pareggia per l'Algeria al 99', ma la rete viene poi annullata dopo la review al monitor per un tocco di mano dell'algerino. Poi minuti finali incandescenti, Algeria eulta per il gol del pareggio di Touna al 118', ma al 124' è arriva il 2-1 definitivo firmato da Toko Ekambi che ammutolisce i padroni di casa e fa impazzire di gioia i camerunensi.