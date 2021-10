Qatar 2022, Ospina tiene la porta inviolata contro il Brasile: i risultati in Sud America

Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Brasile, valida per l'undicesima giornata delle qualificazioni sudamericane al Mondiale di Qatar 2022. A Barranquilla cafeteros e brasiliani non riescono a sbloccare la gara, che si conclude con uno scialbo 0-0 che permette al Brasile di mantenere la testa, con la Colombia che accorcia sull'Ecuador terzo, sconfitto dal Venezuela. Spazio per tanta Italia in campo, dai terzini della Juventus Danilo e Alex Sandro, ad Ospina e Duvan Zapata nella Colombia, subentrato nella ripresa al Tigre Falcao.

RISULTATI

Bolivia-Perù 1-0

Venezuela-Ecuador 2-1

Colombia-Brasile 0-0

CLASSIFICA

Brasile 28*

Argentina 19**

Ecuador 16

Uruguay 16*

Colombia 15

Paraguay 12*

Perù 11

Bolivia 9

Cile 7*

Venezuela 7

*una partita in meno

**due partite in meno