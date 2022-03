Qatar 2022, Tunisia e Marocco qualificati: out Mali e Rep. Dem. Congo

Alla Tunisia basta uno 0-0 contro il Mali dopo l'1-0 conquistato nella gara d'andata.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Marocco di Hakimi e Amrabat centra la qualificazione al Mondiale sommergendo la Repubblica Democratica del Congo. A Casablanca non c'è storia: finisce 4-1 (andata 1-1) grazie alle reti di Ounahi (doppietta), Tissoudali e dello stesso ex terzino dell'Inter. Va in Qatar anche la Tunisia, a cui basta uno 0-0 contro il Mali dopo l'1-0 conquistato nella gara d'andata.