Qatar 2022, Zielinski segna e porta la Polonia ai Mondiali: playoff amari per la Svezia di Ibra

La Polonia batte 2-0 la Svezia nello spareggio per i Mondiali e si qualifica per Qatar 2022. Dopo un primo tempo equilibrato, con un lieve predominio di Kulusevski e soci, il match si sblocca su calcio di rigore trasformato da Lewandowski al 49'. Raddoppio al 73' del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, che trovatosi uno contro uno col portiere svedese Olsen insacca con freddezza. Passerella finale per l'azzurro, sostituto all'89' da Buksa. Solo una decina di minuti invece per Ibrahimovic, l'attaccante del Milan entra all'80' al posto di Danielson