Qual. Euro 2024, la Slovacchia batte 2-0 la Bosnia: assist e 92' per Lobotka

© foto di www.imagephotoagency.it

La Slovacchia vince la seconda gara di qualificazione ad Euro 2024 del Gruppo J, battuta in casa la Bosnia 2-0. Ad aprire le marcature al 13' Mak su assist del regista del Napoli Stanislav Lobotka, i padroni di casa raddoppiano al 40' con Haraslin. Positiva la prestazione per l'azzurro, sostituito al 92' da Hrosovsky, per i bosniaci solo mezz'ora per l'interista Dzeko, mentre il rossonero Krunic ha giocato l'intera gara.