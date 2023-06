Qual. Euro 2024, le formazioni di Austria-Svezia: solo panchina per un obiettivo del Napoli

Tra poco scenderanno in campo Austria e Svezia per la gara del Gruppo F di qualificazioni a Euro 2024.

Tra poco scenderanno in campo Austria e Svezia per la gara del Gruppo F di qualificazioni a Euro 2024. Nell'Austria c'è un bolognese su due: titolare Posch, in panchina Arnautovic, così come Danso, difensore del Lens obiettivo del Napoli. Nei nord-europei dentro il veronese Hien e lo spezzino Ekdal.

Austria (4-4-2): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Baumgartner, Seiwald, X. Schlager, Wimmer; Adamu, Gregoritsch. Ct. Rangnick.

Svezia (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Hien, Lindelof, Olsson; Svanberg, Gustafson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak. Ct. Allenatore: Andersson.