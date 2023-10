Qual. Euro 2024, le formazioni ufficiali di Norvegia-Spagna: Ostigard sfida Morata

Un solo "italiano" in campo nei ventidue iniziali, Leo Ostigard del Napoli.

Alle 20.45, nel programma di qualificazioni a Euro 2024 per il Gruppo A, scende in campo la Spagna, che ha il complicato confronto sul campo della Norvegia da dover vincere per acciuffare la Scozia in vetta. Un solo "italiano" in campo nei ventidue iniziali, Leo Ostigard del Napoli. Nella Norvegia, in panchina, anche Pedersen e Thorstvedt del Sassuolo e Thorsby del Genoa.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Meling; Bobb, Berg, Berge, Aursnes; Odegaard, Haaland. Ct. Solbakken.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Garcia; Gavi, Rodri, Fabian Ruiz; Torres, Morata, Fati. Ct. De La Fuente.