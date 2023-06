Qual. Euro 2024, tutto facile per Inghilterra e Francia. Pari per il Kosovo di Rrahmani

La squadra di Southgate passeggia a Malta, così come i ragazzi di Deschamps in casa di Gibilterra.

Tutto facile per Inghilterra e Francia, che continuano a passo spedito il loro cammino verso Euro 2024. La squadra di Southgate passeggia a Malta, così come i ragazzi di Deschamps in casa di Gibilterra. Nel girone dell'Italia, oltre al successo di Kane e compagni, arriva quello più pesante dell'Ucraina, che rimonta nella ripresa la Macedonia del Nord (da 2-0 a 2-3). Vittorie anche per Israele, Svizzera, Grecia, Armenia, Danimarca (annullato un gol al 94' all'Irlanda del Nord dopo una lunga revisione VAR) e Turchia, nulla da fare per San Marino, k.o. contro il Kazakistan.

Gruppo B

Gibilterra-Francia 0-3: 3' Giroud, 48' p.t. rig. Mbappé, 78' aut. Mouelhi

Grecia-Irlanda 2-1: 15' rig. Bakasetas, 27' Collins (I), 49' Masouras

Gruppo C

Malta-Inghilterra 0-4: 9' aut. Apap, 28' Alexander-Arnold, 31' rig. Kane, 82' rig. Wilson

Macedonia del Nord-Ucraina 2-3: 31' rig. Bardhi, 39' Elmas, 62' Zabarnyi (U), 68' Konoplya (U), 83' Tsygankov (U)

Gruppo D

Galles-Armenia 2-4: 10' James (G), 19' e 75' Zelarayan, 30' e 66' Ranos, 73' Wilson (G)

Lettonia-Turchia 2-3: 22' Bardakci, 51' Emsis (L), 61' Under, 94' Tobers (L), 96' Kahveci

Gruppo H

Finlandia-Slovenia 2-0: 13' Pohjanpalo, 64' Antman

San Marino-Kazakistan 0-3: 37' Vorogovskiy, 64' rig. Tagybergen, 95' Zaynutdinov

Danimarca-Irlanda del Nord 1-0: 47' Wind

Gruppo I

Andorra-Svizzera 1-2: 7' Freuler, 32' Amdouni, 67' Vieira (A)

Kosovo-Romania 0-0

Bielorussia-Israele 1-2: 16' Ebong, 85' rig. e 92' Weissmann (I)