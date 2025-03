Qual. Mondiali 2026, doppietta Osimhen: la Nigeria risale al quarto posto

Le vittorie di Algeria e Guinea Equatoriale hanno ispirato la Repubblica Democratica del Congo, che ha battuto il Sud Sudan di misura con un gol di Bongonda su assist di Wissa (45+3'), con il centrocampista della Cremonese Pickel in campo per un'ora di gioco. Negli altri incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026, la Nigeria non ha deluso: sconfitto il Ruanda (2-0) grazie a una doppietta di Victor Osimhen (11' e 45+3'), attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray.

Quanto al Sudafrica, invece, mantiene la prima posizione nel gruppo C dopo il successo sul Lesotho (2-0), mentre il Burkina Faso, largo vincitore contro il Gibuti (4-1), rimane secondo dietro l'Egitto nel suo gruppo.

Le partite giocate oggi

Botswana - Algeria 1-3

Guinea Equatoriale - Sao Tome e Principe 2-0

Burkina Faso - Gibuti 4-1

DR Congo - Sud Sudan 1-0

Rwanda - Nigeria 0-2

Sudafrica - Lesotho 2-0

Burundi - Costa d'Avorio

Ghana - Ciad

Etiopia - Egitto

Guinea - Somalia

Niger - Marocco

Domani

Togo - Mauritania

Sudan - Senegal

Le classifiche

GRUPPO A

Egitto 10

Burkina Faso 8

Sierra Leone 8

Guinea Bissau 6

Etiopia 3

Gibuti 1

GRUPPO B

Sudan 10

DR Congo 10

Senegal 8

Togo 3

Sud Sudan 2

Mauritania 1

GRUPPO C

Sudafrica 10

Benin 8

Rwanda 7

Nigeria 6

Lesotho 5

Zimbabwe 3

GRUPPO D

Capo Verde 10

Camerun 9

Libia 8

Angola 6

Mauritius 4

Eswatini 1

GRUPPO E

Marocco 9

Niger 6

Tanzania 6

Zambia 3

Congo 0

GRUPPO F

Gabon 12

Costa D'Avorio 10

Burundi 7

Kenya 6

Gambia 4

Seychelles 0

GRUPPO G

Algeria 12

Mozambico 12

Botswana 6

Guinea 6

Uganda 6

Somalia 0

GRUPPO H

Tunisia 13

Namiba 11

Liberia 7

Malawi 6

Guinea Equatoriale 6

Sao Tome and Principe 0

GRUPPO I

Madagascar 10

Ghana 9

Comore 9

Mali 8

Repubblica Centrafricana 4

Ciad 0

Ricordiamo che le prime classificate di ciascun girone si qualificano alla fase finale del Mondiale. Le quattro migliori seconde, invece, affronteranno gli spareggi per determinare la squadra della CAF che parteciperà ai play-off intercontinentali.