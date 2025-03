Qual. Mondiali, senza Anguissa il Camerun delude: 0-0 col fanalino di coda Eswatini

Si sono disputate oggi le prime tre partite in programma della quinta giornata delle qualificazioni africane al Mondiale del 2026. Raveloson, attaccante dello Young Boys trascina il Madagascar a un clamoroso successo per 4-1 sul campo della Repubblica Centrafricana, mentre il Camerun, orfano di Anguissa, non va oltre lo 0-0 contro Eswatini. Vittoria per la Tunisia, che passa in Liberia con il minimo sindacale.

In campo Tchatchoua (Hellas Verona) per 78' con il Camerun e Bronn (Salernitana) per 90' con la Tunisia.

Le partite di oggi

Repubblica Centrafricana - Madagascar 1-4

Eswatini - Camerun 0-0

Liberia - Tunisia 0-1

Le classifiche

GRUPPO A

Egitto 10

Guinea Bissau 6

Burkina Faso 5

Sierra Leone 5

Etiopia 3

Gibuti 1

GRUPPO B

Sudan 10

Senegal 8

DR Congo 7

Togo 3

South Sudan 2

Mauritania 1

GRUPPO C

Benin 7

Rwanda 7

Sudafrica 7

Lesotho 5

Nigeria 3

Zimbabwe 2

GRUPPO D

Camerun 9

Libia 7

Capo Verde 7

Angola 5

Mauritius 4

Eswatini 1

GRUPPO E

Marocco 9

Niger 6

Tanzania 6

Zambia 3

Congo 0

GRUPPO F

Costa D'Avorio 10

Gabon 9

Burundi 7

Kenya 5

Gambia 3

Seychelles 0

GRUPPO G

Algeria 9

Mozambico 9

Botswana 6

Guinea 6

Uganda 6

Somalia 0

GRUPPO H

Tunisia 13

Namiba 8

Liberia 7

Malawi 6

Guinea Equatoriale 3

Sao Tome and Principe 0

GRUPPO I

Madagascar 10

Ghana 9

Comore 9

Mali 5

Repubblica Centrafricana 4

Ciad 0