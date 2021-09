Qual. Qatar 2022, CR7 la vince da solo e fa record! 1-1 tra Francia e Bosnia: i risultati

Sono terminate le prime sfide europee di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 disputate in serata. La Danimarca batte agevolmente la Scozia grazie a un uno-due micidiale nel primo tempo firmato da Wass e Maehle. Larghi successi per Israele (mattatore l'ex Palermo Zahavi con una tripletta), Malta e Lettonia, mentre la Francia non va oltre il pari contro la Bosnia di Dzeko (a segno), a causa anche dell'espulsione di Koundé. Il Portogallo si salva nel finale con l'Irlanda: Cristiano Ronaldo prima sbaglia un rigore, poi firma i gol numero 110 e 111 e diventa il giocatore più prolifico di sempre con le Nazionali. Pari tra Slovenia e Slovacchia, così come nella partita più attesa, quella tra Norvegia e Olanda. Rimonta Macedonia in Turchia: da 2-0 a 2-2.

GRUPPO A

Portogallo-Irlanda 2-1: 45' Egan, 89' e 96' Ronaldo (P)

Lussemburgo-Azerbaigian 2-1: 8' Gonçalves, 28' rig. Rodrigues, 67' Makhmudov (A)

GRUPPO D

Kazakistan-Ucraina 2-2: 2' Yaremchuk, 74' e 96' Valiullin R. (K), 93' Sikan

Francia-Bosnia 1-1: 36' Dzeko, 40' Griezmann (F)

GRUPPO F

Danimarca-Scozia 2-0: 14' Wass, 15' Maehle

Fær Øer-Israele 0-4: 12', 44' e 92' Zahavi, 52' Dabbur

Moldavia-Austria 0-1: 46' p.t. Baumgartner (partita cominciata in ritardo a causa di un drone)

GRUPPO G

Lettonia-Gibilterra 3-1: 50' rig. e 85' Gutkovskis, 71' De Barr (G), 89 Ciganiks

Norvegia-Olanda 1-1: 20' Haaland, 37' Klaassen

Turchia-Montenegro 2-2: 9' Under, 31' Yazici, 40' Marusic (M), 97' Radunovic (M)

GRUPPO H

Malta-Cipro 3-0: 44' e 55' Attard, 46' J. Mbong

Slovenia-Slovacchia 1-1: 32' Bozenik, 42' Stojanovic (SLOVA)

Russia-Croazia 0-0