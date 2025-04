Qualificazione in Champions? il pensiero di Conte spiazza tutti

La conferenza stampa prima di Monza-Napoli ha fatto tremare i muri di Castel Volturno. Il mister Antonio Conte si è lasciato andare con le dicharazioni divisive prima di una gara importante come quella di domani a Monza. Le frasi che più risuonano nella testa di tutti sono sicuramente quelle sul caso Kvaratskhelia, l'ago della bilancia della stagione azzurra, ma anche un'altra dichiarazione passata più in sordina lascia perplessi visto quanto è stato fatto da tutti dall'inizio della stagione.

"Domani avremo l'opportunità di avvicinarci, facendo un buon risultato, ad un traguardo prestigioso e non preventivabile ad inizio anno il piazzamento in Champions League". Queste parole più di quelle che hanno fatto più rumore, hanno una risonanaza maggiore su quello che si aspettava il mister ad inizio stagione non più di un piazzamento europeo nonostante il grandissimo dispendio economico della società in estate sul mercato. Insomma ci si avvicina alla prossima gara con qualche pensiero di troppo, ma l'obiettivo rimane sognare come ha ribadito in una conferenza che potrebbe essere ricordata a lungo da parte di tutti.