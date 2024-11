Ufficiale Qualificazioni Mondiali 2026, la FIFA pubblica le fasce: Italia in prima

vedi letture

Sono state confermate le teste di serie e le procedure per il sorteggio preliminare UEFA per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

In seguito alla pubblicazione odierna del Ranking FIFA, sono state confermate le teste di serie e le procedure per il sorteggio preliminare UEFA per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Le squadre che hanno staccato il pass per i quarti di finale della UEFA Nations League - Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna - saranno raggiunte nella fascia 1 dalle nazioni UEFA meglio classificate, ovvero Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria.

Le squadre rimanenti sono assegnate alle fasce (POT) da 2 a 5 in base al Ranking FIFA, con la vittoria della Slovacchia sull'Estonia e quella della Repubblica Ceca sulla Georgia che assicurano a entrambe un posto nella fascia 2. In base alle procedure di estrazione, l'estrazione inizierà con la POT 1 e continuerà con la POT 2 fino alla POT 5. Ogni urna verrà completamente svuotata prima di passare alla urna successiva. In generale, e per ogni urna, le squadre estratte verranno piazzate in ordine crescente dal Gruppo A al Gruppo L. Una spiegazione completa dell'estrazione e dei vincoli è dettagliata in questo documento.

Le squadre saranno sorteggiate il 13 dicembre 2024 a Zurigo in dodici gironi da quattro e cinque squadre, dove ogni nazionale affronterà in casa e in trasferta le altre squadre del proprio girone. Le squadre sorteggiate nei gruppi da cinque inizieranno le qualificazioni a marzo, mentre le squadre sorteggiate nei gruppi da quattro inizieranno a settembre. Tutti i gironi si concludono nel novembre 2025.

Prima Fascia - Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Italia, Germania, Croazia, Svizzera, Danimarca e Austria.

Seconda fascia - Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Norvegia.

Terza fascia - Scozia, Slovenia, Repubblica d'Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Israele.

Quarta fascia - Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia e Lituania.

Quinta fascia - Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein e San Marino.