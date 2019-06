Quando Sarri disse: "Non mi piace la parola professionismo, questo lavoro coinvolge i sentimenti"

Maurizio Sarri alla Juve distrugge tutto ciò che è stato, dal 2015 al 2018. Un'altra frase che oggi non ha senso, anzi è stata cancellata da questa scelta, è la seguente: "In questo lavoro la parola professionismo non mi piace, questo è un lavoro che deve coinvolgere la passione e i sentimenti". Lo disse Sarri quando era sulla panchina del Napoli. Chissà cosa penserà ora...