Quante occasioni tra gli svincolati: da Tomiyasu e Partey a Verratti e Firpo

Lo scorso 30 giugno i giocatori in scadenza di contratto si sono svincolati, così adesso ci sono moltissime occasioni sul mercato a parametro zero. Alcune squadre ne hanno già approfittato, ad esempio la Juventus con Jonathan David ed il Napoli con Kevin De Bruyne (chiuso già a inizio giugno), ma ci sono ancora diversi nomi di livello.

Dall'Arsenal si sono svincolati l'ex Bologna Takehiro Tomiyasu e Thomas Partey, sempre dalla Premier League si sono liberati profili internazionali come Junior Firpo (in passato accostato al Napoli), Nelson Semedo, Victor Lindelof e Calvert-Lewin. Per quanto riguarda l'Italia, il Milan ha salutato Luka Jovic e Davide Calabria, mentre Marko Arnautovic ha chiuso la sua avventura con i cugini interisti. Da non dimenticare Marco Verratti che non è più un giocatore dell'Al-Arabi ed è libero di trasferirsi a zero in un altro club.