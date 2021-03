Quanti rimpianti in stagione: ora la Champions è uno spartiacque

Il Napoli si è rilanciato nella corsa alla Champions League grazie ai due successi in trasferta negli scontri diretti con Milan e Roma. E adesso nell'ambiente in tanti credono di poter strappare il pass per l'Europa che conta entrando tra i primi quattro posti in campionato. Per il Corriere dello Sport quest'obiettivo sarà lo spartiacque della stagione: "Il campionato se ne sta andando, porterà con sé i rimpianti per aver buttato via partite e settimane intere o lascerà che nulla di quel malessere intestino resti: la Champions è lo spartiacque, dista ancora un po’ ma neanche tanto".