Quanto costa in mln un punto del Napoli: azzurri quarti nella speciale classifica

Ogni punto guadagnato in classifica dal Napoli, è costato oltre 2 milioni di euro, per la precisione 2.63. E’ questo il dato che è venuto fuori in seguito ad uno studio condotto sulle venti squadre di Serie A che ha preso in esame il monte ingaggi netto rapportandolo ai punti in classifica. In questa speciale graduatoria stilata da Kickest, la società azzurra si piazza al quarto posto alle spalle di Juventus, Cagliari e Inter. Un dato che rimarca ancora una volta come la stagione del Napoli sia inferiore alle aspettative. Milan all’undicesimo posto, ma, a sorprendere, è il dato relativo all’Atalanta. I nerazzurri sono al terzultimo posto con 0.99 milioni di euro spesi, sintomo di una società virtuosa e attenta al bilancio ma allo stesso tempo molto competitiva sul piano sportivo. Di seguito il dato relativo ad ogni squadra: