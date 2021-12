Quanto costa in mln un punto del Napoli: azzurri terzi nella speciale classifica

Quanto costa un punto in Serie A? La redazione di Calcio e Finanza ha stilato una speciale classifica in base al rapporto tra monte ingaggi e punti conquistati dalle prime sei squadre della classifica in Serie A. Va precisato che si tratta solamente del costo stipendi sostenuto da ciascuna società e non del costo totale della rosa, che includerebbe anche le quote ammortamenti e altri oneri.

Ecco la classifica stilata dal quotidiano:

- l’Atalanta conquista il premio della spesa più efficiente dato un monte ingaggi lordo legato ai primi sei mesi di stagione pari a circa 21 milioni di euro e 38 punti (che in classifica valgono il quarto posto) per un costo per singolo punto di poco più di mezzo milione di euro.

- Subito dopo troviamo il Milan, secondo in classifica a -4 dall’Inter e secondo anche nel rendimento legato ai costi: con un monte ingaggi lordo di circa 41 milioni, ognuno dei 42 punti conquistati nel girone d’andata è costato circa 0,99 milioni di euro.

-Superano invece il milione di euro Napoli e Roma: il club di De Laurentiis terzo in classifica a 39 punti, con un monte ingaggi da 50,4 milioni ha avuto un costo per punto pari a 1,29 milioni, mentre i giallorossi sesti in classifica, hanno speso 1,38 milioni per ciascuno dei 32 punti ottenuti (monte ingaggi da circa 44 milioni).

- Non troppo distante dalla Roma c’è l’Inter, capolista. I nerazzurri sono secondi per monte ingaggi (circa 67,3 milioni nei primi sei mesi di stagione): ognuno dei 46 punti che sono valsi il titolo d’inverno è costato, così, 1,46 milioni di euro circa.

-Chi ha fatto fruttare meno l’investimento sugli stipendi è la Juventus: i bianconeri, con un monte ingaggi lordo da circa 85 milioni di euro, hanno speso finora ben 2,5 milioni di euro per ciascuno dei 34 conquistati dagli uomini di Allegri in classifica.