Quanto tempo ha ancora a disposizione?

Victor Osimhen ha segnato l'ultimo gol con la maglia del Napoli l'8 novembre a Bologna. Un bel colpo di testa, da tre punti, su assist di Lozano. Da allora, a causa dell'infortunio alla spalla e poi del Covid, l'attaccante nigeriano s'è spento. Ha saltato, in totale, 15 partite. Da quando è tornato, non s'è mai visto. Tanta buona volontà e poco altro. Sorge un dubbio: quanto credito ancora avrà? E' vero che è al primo anno in Italia, è ancora giovane ed è reduce da un lungo stop, ma il Napoli per lui ha investito una super cifra e ora si ritrova senza i gol del suo attaccante. E anche i risultati ne risentono.