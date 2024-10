Ufficiale Quasi in 2mln su Dazn per Milan-Napoli: è il secondo miglior ascolto di Serie A

Milan-Napoli ha avuto rilevanza anche dal punto di vista televisivo, considerando che è stata la prima sfida di campionato italiano ad essere trasmessa in chiaro dopo quasi 30 anni dall’ultima volta. Una sfida che, guardando al tema degli ascolti, è stata seguita in diretta da quasi 1,9 milioni di spettatori su DAZN (1.883.064), con la sfida che era aperta non solo agli abbonati alla piattaforma streaming ma anche fino a due milioni di utenti non abbonati che potevano seguirla gratuitamente.

I numeri rappresentano il secondo miglior ascolto per una partita di Serie A nella stagione in corso su DAZN, dietro al Derby della Madonnina tra Inter e Milan che ha totalizzato quasi 2 milioni di audience. Considerando invece i turni infrasettimanali (che solitamente incide per circa il 25% sugli ascolti), si tratta della gara con ascolti maggiori dal 2014/2015 a oggi, ad esclusione di alcuni turni giocati nelle festività: numeri che vanno tarati ovviamente anche con il fatto di aver trasmesso la sfida in chiaro.