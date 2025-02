Quattro gare senza vincere: c'è solo una nota positiva nell'ultimo periodo

vedi letture

Il Napoli sta vivendo probabilmente il momento più difficile della propria stagione. Il ko rimediato contro il Como certifica un fatto: la squadra di Antonio Conte non vince addirittura da un mese. Prima della scorsa trasferta, infatti, erano arrivati tre pareggi contro Roma, Udinese e Lazio. Tra i diversi giocatori che, in questo momento decisivo del campionato, stanno deludendo un po' le attese - pensiamo ad esempio a Lukaku, mai a segno nelle gare citate poco fa e sostituito, addirittura, al 62' contro il Como - c'è invece un nome (in particolare) che è finalmente tornato a brillare nelle ultime settimane. Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, reduce da ben due gol consecutivi contro Lazio e, appunto, Como.

Ritornato titolare nel "nuovo" 3-5-2 di Conte, modulo adottato dal tecnico per sopperire all'assenza di Neres, l'attaccante ex Sassuolo si è distinto come uno dei più propositivi in campo, soprattutto in quei momenti in cui le difficoltà erano fin troppo evidenti. Citiamo il secondo tempo con l'Udinese, con la coppia Solet-Bijol che sembrava invalicabile, oppure i minuti finali della scorsa partita, dove era indispensabile una giocata individuale per recuperare il punteggio. In tutte queste situazioni, Raspadori si è fatto apprezzare più di tutti nel Napoli. E in vista dello scontro diretto con l'Inter, non ci sono dubbi: Conte ha tutta l'intenzione di puntare (ancora una volta) su di lui.