Quei 14 mln nascosti sul fondo della panchina...

Lo zero, quando si parla di minuti giocati in stagione, non è mai un bel numero con cui confrontarsi. Eppure quel numero accompagna, in maniera cupa, le statistiche stagionali di Amir Rrahmani, prelevato nello scorso gennaio (poi lasciato in prestito all’Hellas 6 mesi) per 14 milioni di euro.

Investimento importante, deciso, voluto perché fatto cercando di anticipare la concorrenza sul centrale classe ’94. Ci si è messo di mezzo pure il Covid, è vero, ma non è che prima le cosa andassero meglio per il kosovaro, ancora in attesa di fare il suo esordio con la nuova maglia del Napoli.

Gattuso ad oggi non gli ha concesso nemmeno un minuto. Una data che Amir ha cerchiato in rosso è quella del 13 gennaio 2021, quando al Maradona ci sarà l’Empoli per gli ottavi di Finale di Coppa Italia: quello potrebbe essere il momento giusto per esordire. Certo, per uno pagato così tanto, appare davvero troppo poco…