Questa sera Manchester City-Inter: dove seguire in TV la finale di Champions League

È tutto pronto per la grande finale di Champions League. Questa sera alle 21 a Istanbul, Manchester City e Inter si contenderanno la competizione più prestigiosa d'Europa.

Dove seguire Manchester City-Inter. La finale sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale5, nonché in diretta su Sky (ai canali 201, 203 e 213, e su SkyGo) e in streaming su Infinity.