Qui Castel Volturno, il report del club: torna in gruppo Allan, differenziato per Ghoulam e Milik

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Milan a San Siro di sabato 23 novembre per la 13esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra, sul campo 3, ha svolto una prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a seco con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da un mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale.