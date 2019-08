Qui Castelvolturno - Malcuit, Koulibaly ed Ounas lavorano in gruppo, differenziato per Milik e Younes

Il Napoli si è ritrovato oggi a Castelvolturno, per continua la marcia di avvicinamento alla prima giornata di campionato. Ecco il report della seduta pomeridiana pubblicato sul sito ufficiale del club: "Dopo il ritiro a Dimaro, i test internazionali contro Liverpool e Marsiglia e la tournèe negli USA con il Barcellona, il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico.

Inizia il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la Fiorentina al Franchi (ore 20.45).

La squadra si è riunita sul campo 1, in avvio, per il consueto saluto di Carlo Ancelotti al quale hanno partecipato anche Ounas e Koulibaly che, reduci dalla finale di Coppa d'Africa, si sono aggregati al gruppo, come da programma.

La squadra poi ha iniziato la seduta con lavoro di prevenzione.

Di seguito attivazione con ostacoli bassi e seduta tecnica con l'utilizzo di sagome.

Successivamente esercitazioni finalizzati al possesso palla.

Seconda fase caratterizzata da una intensa partitina a campo ridotto conclusa con il successo dei bianchi sui verdi per 3-2.

Chiusura con serie di allunghi.

Malcuit, che non aveva partecipato alla tournèe negli USA per infortunio, ha svolto allenamento completo col gruppo unitamente a Koulibaly e Ounas.

Differenziato per Milik e Younes.

Domani seduta mattutina".