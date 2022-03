Qui Verona - Allenamento in vista del Napoli: le ultime sulla squadra di Tudor

Oggi, giovedì 10 marzo, nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato

Oggi, giovedì 10 marzo, nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma domenica 13 marzo, contro il Napoli, allo stadio 'Bentegodi' (ore 15). Di seguito le attività svolte stamane: attivazione, possesso, esercitazioni tattiche e partita a campo ridotto. Domani, venerdì 11 marzo, nuova seduta di allenamento, al mattino, a porte chiuse.