Quinta volta con almeno 4 gol all'attivo: nessuno come il Napoli tra le squadre di A

Contando tutte le competizioni, il Napoli ha segnato almeno quattro gol in cinque partite casalinghe in questa stagione, almeno due volte in più di qualsiasi altra squadra di Serie A. Un piccolo record per gli azzurri, reso noto da Opta, che testimonia il potenziale offensivo della formazione di Rino Gattuso, se in giornata.

